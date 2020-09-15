В Украине, по состоянию на утро вторника, 15 сентября, где за сутки Covid-19 заболело 2 905 человек, коронавирусной инфекцией заразился 171 ребенок, а также 145 медицинских работников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"За прошедшие сутки (Covid-19 - Ред.) заболело 2 905 человек. Из них 171 ребенок, а также 145 медицинских работников. Были госпитализированы 546 человек. За последние сутки зафиксировано 53 летальных случая", - сказал Степанов.

Он добавил, что за сутки были выписаны 1 267 пациентов.

"За все время пандемии в Украине заболело 159 702 человека. Из них 10 327 детей, а также 13 100 медицинских работников", - сообщил глава Минздрава.

По его словам, с начала пандемии в Украине выписаны из медучреждений 70 810 пациентов, смертельным коронавирус оказался для 3 264 украинцев.

Также министр рассказал, сколько тестирований на Covid-19 сделали за последние 24 часа. "За минувшие сутки в целом было осуществлено 47 621 тестирование. Из них 26 898 исследований методом ПЦР, а также 20 723 исследования методом ИФА", - добавил Степанов.

Напомним, за сутки больше всего новых пациентов с коронавирусом выявили в Одесской, Тернопольской и Харьковской областях.

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