В среду, 16 сентября в Киеве состоится открытие мемориальной доски в честь журналиста Георгия Гонгадзе. В этот день исполнится 20 лет со дня его исчезновения и убийства.

Об этом написал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"На фасаде НСЖУ установят мемориальную доску Герою Украины, основателю "Украинской правды" Георгию Гонгадзе", - поделился Томиленко.

Он добавил, что торжественное открытие состоится 16 сентября в 12:00 по адресу: ул. Крещатик 27а. Создание мемориальной доски инициировал Киевский городской совет вместе с Департаментом охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации. Работа памятного знака согласована с семьей журналиста, в частности, с женой убитого журналиста Мирославой Гонгадзе. Автором мемориальной доски выступил скульптор Василий Маркуш.

На мероприятии выступят:

- Валентин Мондриевский, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации;

- Валентина Теличенко, правозащитница, представительница семьи Гонгадзе;

- Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины;

- Севгиль Мусаева, главный редактор издания "Украинская правда";

- Вахтанг Кипиани, журналист, многолетний редактор "Исторической правды", первый победитель премии имени Георгия Гонгадзе,

- Александр Никоряк, директор Департамента охраны культурного наследия КГГА

Напомним, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе. 22 марта 2016 во дворе церкви Николая Набережного на Подоле в Киеве состоялись похороны убитого журналиста.

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