В Украине, где за сутки коронавирус в Украине подтвердился еще у 2 905 человек, больше всего новых пациентов выявили в Одесской, Тернопольской и Харьковской областях.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".

Так, по состоянию на утро вторника, 15 сентября, в Украине лабороторно подтверждены уже 159 702 случая Covid-19 (+2 905 за сутки). Из них 3 264 оказались летальными (+53), выздоровели 70 810 пациентов (+1 267).

По состоянию на 15 сентября в регионах Украины коронавирус распространился следующим образом:

Винницкая область - 4 887 (+43),

Волынская область - 6 428 (+75),

Днепропетровская область - 3 430 (+88),

Донецкая область - 2 154 (+53),

Житомирская область - 4 470 (+80),

Закарпатская область - 8 756 (+81),

Запорожская область - 2 503 (100),

Ивано-Франковская область - 11 510 (+153),

Кировоградская область - 929 (+20),

Киев - 17 714 (+285),

Киевская область - 7 079 (+118),

Львовская область - 17 243 (+186),

Луганская область - 620 (+20),

Николаевская область - 2 114 (+63),

Одесская область - 9 993 (+306),

Полтавская область - 1 253 (+30),

Ровенская область - 10 635 (+80),

Сумская область - 2 553 (+51),

Тернопольская область - 9 624 (+390),

Харьковская область - 13 160 (+307),

Херсонская область - 661 (+17),

Хмельницкая область - 4 058 (50),

Черновицкая область - 12 394 (+142),

Черкасская область - 2 688 (+109),

Черниговская область - 2 846 (+58).

Напомним, "Страна" писала о том, почему коронавирус бьет рекорды в мире и Украине и закроют ли нас вновь на карантин.

Также мы писали, что в Черновцах перинатальный центр и психиатрическая больница будут принимать больных коронавирусом.