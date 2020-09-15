Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 15 сентября
В Украине, где за сутки коронавирус в Украине подтвердился еще у 2 905 человек, больше всего новых пациентов выявили в Одесской, Тернопольской и Харьковской областях.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".
Так, по состоянию на утро вторника, 15 сентября, в Украине лабороторно подтверждены уже 159 702 случая Covid-19 (+2 905 за сутки). Из них 3 264 оказались летальными (+53), выздоровели 70 810 пациентов (+1 267).
По состоянию на 15 сентября в регионах Украины коронавирус распространился следующим образом:
Винницкая область - 4 887 (+43),
Волынская область - 6 428 (+75),
Днепропетровская область - 3 430 (+88),
Донецкая область - 2 154 (+53),
Житомирская область - 4 470 (+80),
Закарпатская область - 8 756 (+81),
Запорожская область - 2 503 (100),
Ивано-Франковская область - 11 510 (+153),
Кировоградская область - 929 (+20),
Киев - 17 714 (+285),
Киевская область - 7 079 (+118),
Львовская область - 17 243 (+186),
Луганская область - 620 (+20),
Николаевская область - 2 114 (+63),
Одесская область - 9 993 (+306),
Полтавская область - 1 253 (+30),
Ровенская область - 10 635 (+80),
Сумская область - 2 553 (+51),
Тернопольская область - 9 624 (+390),
Харьковская область - 13 160 (+307),
Херсонская область - 661 (+17),
Хмельницкая область - 4 058 (50),
Черновицкая область - 12 394 (+142),
Черкасская область - 2 688 (+109),
Черниговская область - 2 846 (+58).
Напомним, "Страна" писала о том, почему коронавирус бьет рекорды в мире и Украине и закроют ли нас вновь на карантин.
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