Во Львовской области начинаются военные многонациональные учения "Rapid Trident-2020". В них поучаствует около 4 000 военных из 10 разных стран. Торжественная церемония открытия учений состоится уже завтра, 16 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, во вторник, 15 сентября.

"В среду 16 сентября, на территории центрального военного городка Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Яворовский район Львовской области) состоится торжественная церемония подъема флагов Украины и Соединенных Штатов Америки, которая ознаменует старт масштабных международных военных учений на территории нашей страны в 2020 году", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что с 16 по 25 сентября в области будут находиться около 4 000 военных из 10 стран. Так, во время занятий на учебных участках будет использоваться бронетехника и пройдут учебные стрельбы из стрелкового оружия, а также будут осуществляться полеты вертолетов армейской авиации.

"Руководство маневров обращается к жителям населенных пунктов, расположенных вокруг Международного центра миротворчества и безопасности, гостей Львовской области с настоятельной просьбой ограничить посещение территории учебных участков военного полигона из соображений о безопасности", - подытожили в ведомстве.

Ранее мы писали, что о военных учениях России и Беларуси под названием "Славянское братство". Они стартовали вчера, 14 сентября и продлятся до 25 октября.

В связи с этим Украина усилила охрану границы с Беларусью с использованием дронов, кинологов и специальных катеров. Водные участки границы охраняют при помощи катеров Safe Boat 27.