Сегодня ночью в поселке Чабаны Киевской области взорвался международный газопровод. Местные жители описывают случившееся масштабно: "звук, как при падении самолета".

Неподалеку от места происшествия еще недавно жил президент Зеленский - летом он продал свой дом в соседних Ивановичах.

Местные власти сообщают, что произошла разгерметизация транзитного газопровода из России в Европу "Уренгой – Помары – Ужгород". У оператора ГТС Украины другая информация - что взорвался газопровод КЗУ-1, через который доставляет газ в подземные хранилища в западные регионы страны. Впрочем, он тоже входит в систему манистральных трубопроводов, которая обеспечивает транзит российского газа в Европу.

"Страна" собрала всю информацию, которая известно о происшествии.

"Звуки апокалипсиса". Первые сообщения о ЧП в Чабанах

Первые сообщения о взрыве газа в поселке под Киевом появились после полуночи. Певица Гайтана, которая живет в расположенном неподалеку коттеджном комплексе "Маеток" (именно там был дом Зеленского, который он продал), опубликовала сообщение в соцсети. Она сообщила, что в ее доме дрожат окна и звук такой, как будто упал самолет.

"В 00:15, в Иванковичах был слышен большой взрыв, от которого задрожали стёкла в доме. Перед взрывом показалось, что падает самолет. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь. Кто что знает и слышал?" - написала Гайтана.

В комментариях артистке сообщили, что произошла "авария газовой трубы в Чабанах". В соцсетях указывали, что жителям улицы Полевой рекомендовали эвакуироваться из-за возможного взрыва. Официально эта информация не подтверждалась.

Также очевидцем выступил живущий рядом в Иванковичах экс-министр транспорта Владимир Омелян. Он заявил, что услышал после взрыва "звуки апокалипсиса".

В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:12 после звука взрыва - постоянный очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мега-мощного дизельного генератора.

Пламени не видно пока.

По уведомлениям в фб-сообществах этих сел - взрыв на газопроводе высокого давления. Аварийная служба газа ничего не знает.

На всякий случай, прочитал об аномальных звуковых явлениях в природе, в частности, о "Звуке Апокалипсиса", - написал в Facebook экс-министр.

"Двигались двери, потрескались стены". Что говорят жители Чабанов

Однако эпицентром взрыва стали Чабаны. "Страна" поговорила с местными жителями.

"Был очень громкий звук в виде взрыва, а после этого началось землетрясение, которое продолжалось более двух часов", – рассказывает Сергей Цюпа житель села, где сегодня ночь взорвался газопровод.

Сергей Цюпа, житель Чабанов. Стены в его доме треснули от взрыва. Фото "Страны"

Дом Сергея расположен в 300 метрах от места взрыва. По словам мужчины запаха газа не было слышно. Но он сразу понял, что это взорвался газ, так как проживает в Чабанах всю жизнь и знает, что в месте, где произошел взрыв, находится газовая труба.

"Самое страшное было после взрыва. Началась капитальная вибрация, все двери в доме двигались в разные стороны. На втором этаже потрескались стены. Схватили с женой все что было, оделись на босу ногу и выбежали на улицу. Я еще успел написать пост в Facebook, чтобы соседи эвакуировались, а то они все вышли на улицу и стояли курили сигареты",– рассказывает очевидец.

Происшествие мужчина связывает с устаревшей трубой. "Трубе уже более 60 лет. Уже пришло ее время",– заявил Цюпа.

Сергей возмущается, что спасатели приехали очень поздно. 104 трубку не брали, 112 трубку не брали, ответили только в полиции. "С момента моего первого звонка до момента перекрытия газа прошло почти два часа, это нонсенс. Никто не мог взять на себя ответственность перекрыть газ".

Ликвидация последствий взрыва

Той же ночью на место прибыли спасатели. На место аварии выехали целых 18 машин. К спасательным работам подключились 57 специалистов.

По данным ГСЧС Украины, произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (1 метр и 20 см), который обслуживается Боярским производственным линейным управлением магистральных газопроводов.

По времени спасатели описывают ЧП так. Авария случилась в 00:20. Приблизительно за час, в 1:10 ночи, подача топлива по газопроводу была перекрыта.

По состоянию на 7 утра на ремонтных работах были задействованы шесть человек человек и четыре машины спецтранспорта от обслуживающего линейного управления.

Также спасатели опубликовали фото и видео с места происшествия. Сначала шли ночные работы:

Потом они перетекли в утренние и дневные. На фото видно, какой кусок трубы повредило взрывом.

На видео, опубликованном ГСЧС, видно, что на спасатели ходят с фонариками - вероятно, так они ищут места разгерметизации. Сотрудник службы, который записывал ролик, рассказал, что при взрыве осколок трубы вылетел в сторону. Это может говорить о том, что люди, если бы они находились неподалеку, могли бы травмироваться.

Сейчас дороги к месту происшествия перекрыты. Сотрудники полиции предупредили, что проход также запрещен.

"Стране" удалось снять видео с квадракоптера и с высоты птичьего полета рассмотреть место взрыва.

Видно, что на месте ЧП дежурит машина пожарной службы, работают восемь человек. Вокруг трубы - огромный котлован. Отсутствует кусок трубы длинной более восьми метров. Из земли торчит два конца трубы они чем-то перемотаны.

Какой газопровод взорвался?

По данным поселкового совета Чабанов, произошел сильный выброс газа на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород". Жертв и пострадавших нет.

"Только что в Чабанах произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой – Помары – Ужгород), поставляющего газ на Европу и проходящего через поля Чабанов. Происходил мощный выход газа в окружающую среду", – говорилось в сообщении местных властей.

Чиновники сообщили сообщили, что ситуацию удалось взять под контроль, на газопровод установили заглушку и прекратили выход газа. Власти призвали местных жителей не паниковать и в случае необходимости следовать указаниям сотрудников чрезвычайных служб.

А вот компания "Оператор ГТС Украины" заявила, что речь идет о магистральном газопроводе КЗУ-1 (название расшифровывается как "Киев - Запад Украины"), который используется для транспортировки газа от газодобывающих предприятий в восточных областях Украины до подземных газохранилищ на западе страны.

КЗУ-1 ведет из Шебелинского месторождения в Харьковской области. Он построен в начале 70-х годов.

По данным компании, сейчас поставки газа для потребителей организованы через другие газопроводы. А ситуация "никоим образом не влияет на транзит газа в страны ЕС".

"Как только диспетчеры получили сигнал о падении давления, участок газопровода, на котором произошла авария, был отключен и утечку локализовали. Было оперативно организовано переключение на другие газопроводы, поэтому транспортировка газа потребителям не прекращалась", - отметили в компании.

В пресс-службе "Оператора ГТС Украины" заявили, что на месте работает полиция и устанавливаются причины аварии. Работы по восстановлению работы этого участка магистрального газопровода займут 2-3 дня. О деталях и завершении ликвидации аварии обещали сообщить дополнительно.

Версии и причины взрыва газа в Чабанах

Сегодня утром эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич более детально рассказал о ЧП. Он более склонен к версии "Оператора ГТС Украины" - что взорвался КЗУ-1, а не Уренгой - Помары - Ужгород (версия поселкового совета Чабанов).

Также эксперт высказал мнение, почему могла случиться авария. Марунич уверен: все дело в том, что там давно не проводился ремонт.

"Как следует из схемы ГТС Украины, под Чабанами ночью мог разгерметизироваться и потом загореться газопровод высокого давления "Союз" или КЗУ-1 - Киев- Запад Украины - 1, а не УПУ - Уренгой-Помары-Ужгород. Последний проложен по югу области, лично в 07 году наблюдал то, что на фото. Кусок трубы диаметром 1400 мм улетел метров на 150 после взрыва.

В общем, радости от этого мало, ибо несмотря на бравурные заявления руководства Оператора ГТС Украины и Нафтогаза успехи в работе пока достигнуты преимущественно в деле повышения личных доходов. А масштабная модернизация (читай, ремонт), в т.ч. линейной части, планировалась еще при Азарове в 10 году", - написал Марунич.

В комментариях Марунич добавил, что в результате аварии в воздух ушли миллионы. Также он пишет, что газопровод был заполнен российским газом.

Кто живет в Чабанах - Иванковичах

Как мы уже сообщали, взрыв от газопровода был слышен во всей округе. Куда входят и элитные поселки, где массово селятся депутаты и чиновники. Сегодня ночью они прочувствовали на себе проблемы с инфраструктурой, которые не решаются годами.

Чабаны, где взорвался газ, приблизительно находятся в 12 километрах от бывшего места жительства Владимира Зеленского - Иванковичей. Эта местность считается одной из самых экологически чистых окрестностей столицы за счет соснового бора неподалеку.

Помимо президента, домами там владеют его бывшие коллеги по "95 кварталу" Елена Кравец, Александр Пикалов и другие.

В Иванковичах построил коттедж и экс-спикер парламента Владимир Литвин. Арендует там дом и экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. Взрыв он слышал и раскритиковал власть за то, что нет системы оповещения населения, которой он просил правительство заняться.

Двумя участками там владеет экс-нардеп Ольга Богомолец, пять участков записаны на жену Вячеслава Кириленко.

В Чабанах две квартиры числились у бывшей жены экс-главы Нацполиции Сергея Князева, главного ученого секретаря академии аграрных наук Анатолий Заришняк и его супруги - судья Апелляционного суда Киева, и других.