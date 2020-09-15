Популярный видеохостинг YouTube запустил новый сервис для создания коротких видео, который называется YouTube Shorts. Он будет похож на самое популярное всемирное приложение TikTok.

Об этом говорится в блоге компании.

"Мы рады сообщить о создании YouTube Shorts - нового сервиса для коротких видеороликов прямо на платформе YouTube", - говорится в сообщении.

Благодаря новому сервису можно будет снимать короткие ролики продолжительностью до 15 секунд. Также можно будет монтировать их, накладывать на них музыку и эффекты, а после делиться с другими пользователями.

Первое время новое приложение будет доступно в Индии, но позже появится и в других странах.

Напомним, 15 августа Трамп ограничил действие TikTok на территории США.

После подачи владельцем TikTok иска против администрации США соцсеть официально поддержали китайские власти.