В четверг, 17 сентября, наступает 29-й лунный день в знаке Зодиака Девы, когда успешно продвигаются учеба, повышение квалификации, а также любое самосовершенствование. В сентябрьское новолуние есть риск депрессивного состояния, поэтому время лучше провести в решении насущных житейских вопросов.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овны как никогда стремятся находиться в обществе, однако нередко ситуация складывается так, что представителям знака трудно избавиться от чувство одиночества в толпе. Некоторых это может привести к пессимистическим настроениям.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня астрологи советуют Тельцам не углубляться в себя и проблемы, чтобы избежать апатии и негативных мыслей. День подходит для командировок и деловых встреч, которые сулят достаточно перспективные изменения. Вечером возможно получение крупного выигрыша, выгодная покупка или возвращение долга.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Если Близнецы проявят сегодня немного больше последовательности, смогут перетянуть канат удачи на свою сторону. Звезды рекомендуют навести порядок в делах и деловых бумагах. Вечер лучше провести, созерцая на огонь - это может быть костер, камин или свеча.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня звезды сулят спокойный и в целом стабильный день для Раков. У вас появится возможность удачно решить накопившиеся проблемы и получить достойный ваших трудов гонорар. Звезды советуют вам сохранять спокойствие, несмотря на некоторые сложности на пути к успеху.

Лев (23.07 - 23.08)

Лучше посвятить день решению проблем в личной жизни, укреплению здоровья и духовного развития. Удачный период для поддержания дружеских связей. Звезды советуют уделить свое внимание миру моды, тенденциям в искусстве, а также изучить популярные туристические направления для отдыха.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня лучше не конфликтовать с теми, кто может испортить вам настроение и надолго выбить твердую почву из-под ног. Астрологи видят, что при помощи друзей и родных вы сможете упрочить свое финансовое положение и подготовить благоприятную почву для будущих успехов.

Весы (24.09 - 23.10)

День благоприятный для процедур по очищению организма. Можно принимать теплые целебные ванны с морской солью и ароматическими маслами. Идеальное время для избавления от вредных привычек. Есть также вероятность решения некоторых проблем в личной жизни.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня как никогда важно отделять актуальные темы от устаревших. Звезды советуют использовать любые возможности для достижения успеха. Здоровье и работоспособность будут стабильно высокими, поэтому старайтесь любую задачу рассматривать с финансовой позиции.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодняшний день благоприятный для того, чтобы сделать первые шаги на пути к исполнению мечты или заняться новым делом. Период также удачный для радикальных изменений и избавления от вредных привычек. Новая Луна способствует тщательному самоанализу и поиску гармонии.

Козерог (22.12 - 20.01)

День Козерогов будет отличаться преодолением сомнений и вероятностью повысить свой авторитет. Звезды советуют решать любое дело с практическим и рациональным подходом. Успех в личной жизни будет у тех представителей знака, которые сделают все возможное, чтобы не выпустить инициативу из собственных рук.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодняшний день для Водолеев станет днем получения важной информации и ценных находок. Желательно провести день с заботой о детях, если таковые есть в вашем окружении. Звезды советуют контролировать действия малышей и позаботиться о том, чтобы их игры были безопасными.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб может появиться непреодолимое желание навести порядок дома или на работе. Лучше поддаться этому порыву и организовать чистоту в своем жизненном пространстве. В качестве основной политики дня астрологи советуют избрать контактность и лояльность.