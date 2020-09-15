На заседании во вторник, 15 сентября, Верховная Рада планирует изменить повестку дня четвертой сессии, а также принять заявление касаемо ситуации в Беларуси.

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть законопроект относительно опросов общественного мнения во время выборов. В первом чтении Рада рассмотрит проект закона о выполнении воинского долга и ведения воинского учета, а также по государственной поддержке культуры, туризма и креативных индустрий.

Во втором чтении нардепы будут рассматривать законопроекты об уменьшении срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, о безопасности и качестве донорской крови и ее компонентов и изменениях в Регламент Верховной Рады Украины относительно графика проведения пленарных заседаний.

В повестке дня и урегулирование образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства и отдельные вопросы осуществления габаритно-весового контроля.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, чем займется Рада на этой неделе.

Также мы писали, что Кабмин отправил проект Госбюджета-2021 на рассмотрение Раде.