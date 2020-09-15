Во вторник утром, 15 сентября, на границе с Беларусью не оставляют попытки попасть в Украину несколько сотен хасидов, которые направляются на празднование еврейского нового года Рош-ха-Шана. В связи с этим движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" остается ограниченным.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook.

"По состоянию на утро между на границе с Беларусью скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения и четко осознавая об ограничении въезда иностранцев, введенные с целью недопущения распространения по территории Украины коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В Государственной пограничной службе добавили, что движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" остается ограниченным.

В настоящее время на границе с республикой Беларусь находятся резервы Госпогранслужбы. На месте работают сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, также направили к границе группы правоохранителей и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее мы писали о напряженной ситуации в центре паломничества хасидов - Умани. Там магазин отказался обслуживать иностранных гостей.

Также сообщали, что в Умани коронавирус подтвердился у восьмерых паломников-хасидов.