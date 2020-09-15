Спасатели заявили, что причиной взрыва в Чабанах Киевской области, который прогремел минувшей ночью, стала разгерметизация магистрального газопровода.

Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-центр ГСЧС Украины.

"15 сентября около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины), который обслуживается Боярским производственным линейным управлением магистральных газопроводов", - сообщили спасатели.

В ГСЧС сообщили, что в 01:10 была перекрыта подача газа к газопроводу. По их данным, обошлось без жертв и пострадавших. К работам привлекалось 57 человек и 18 единиц техники.

По состоянию на 07:00 15 сентября к проведению работ привлечено 6 человек и 4 единиц техники Боярского производственного линейного управления магистральных газопроводов.

Напомним, "Страна" писала о том, что версиях, что послужило причиной взрыва в Чабанах.

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