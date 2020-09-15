В белорусском лесу правоохранители обнаружили и задержали отряд партизан. В милиции заявили, что они готовились к уличным боям и захватам зданий.

Об этом в Telegram-канале сообщает МВД Беларуси.

"Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы. В группе имелись бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами "Пагоня" и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что лидер группы "лесных партизан" вел в соцсетях сообщество "Партизаны Могилева", куда входили 64 пользователя. Участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом, где отрабатывали тактику ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу.

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