В Украине по состоянию на утро вторника, 15 сентября, зафиксировано 2 905 новых случаев заражения Covid-19.

Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 159 702 человека. Вчера, 14 сентября, в Украине было зафиксировано 2 462 новых случая заражения, а общее число выявленных случаев Covid-19 составляло 156 797.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 3 264 пациента с этим диагнозом (+ 53 за сутки). Выздоровели уже 69 543 жителя страны. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 86 895 человек (+ 2 852 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Между тем главный педиатр Львова умер после заражения коронавирусом.

Так же писали, что Минфин установил доплаты таможенникам, работающим в пунктах пропусков во время эпидемии коронавируса.