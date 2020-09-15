Вчера, 14 сентября, бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен был срочно госпитализирован в парижскую больницу им. Жоржа Помпиду.

Пресс-секретарь бывшего главы государства Натали Келлер заявила, что пока не может сообщить точную информацию о причинах экстренной госпитализации.

Об этом сообщает газета Le Monde.

Однако источники в медицинских кругах сообщили, что причиной госпитализации экс-президента стала легочная инфекция и что Валери Жискар д'Эстен сейчас находится в реанимации.

Добавим, что Валери Жискар д'Эстен был президентом Франции с 1974 по 1981 год. На сегодняшний день политику 94 года.

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