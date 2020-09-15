Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская считает, что действующий глава государства Александр Лукашенко в скором будущем откажется от власти. И это является исключительно лишь вопросом времени.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

"Мы как страна уже прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти - это лишь вопрос времени", - заявила Светлана Тихановская.

Она так же считает, что для победы оппозиции будет достаточно продолжения в Беларуси мирных акций протеста.

Ранее "Страна" сообщала, что на последних протестах в Минске были задержаны около 400 человек. В МВД подтвердили стрельбу, но опровергли гранаты.

Так же мы рассказывали, что в Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Беларуси.