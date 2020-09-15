Российский оппозиционер Алексей Навальный, который лечится в немецкой клинике "Шаритэ" пришел в себя и может говорить. Свое первое официальное заявление он сделал прокурору ФРГ.



Как передает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ, Алексей Навальный отказался сотрудничать с Россией, которая предложила Германии провести совместное расследование его отравления.

В то же время он не планирует просить политического убежища в Германии. Алексей Навальный хочет вернуться на Родину как только состояние его здоровья улучшится и продолжать прежнюю деятельность.

"Он полностью осведомлен о своем состоянии, он полностью осведомлен о том, что произошло, и он полностью осведомлен о том, где находится", - заявил источник.

Ранее "Страна" сообщала, что три независимые европейские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком".