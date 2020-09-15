Сколько украинцев болеет коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали статистику заболеваемости коронавирусом в разных регионах Украины по состоянию на 15 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 905 человек, излечилось 1 267 пациентов и скончалось 53.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

  • Винницкая область - 4 887 случаев;
  • Волынская область - 6 428 случаев;
  • Днепропетровская область - 3 430 случаев;
  • Донецкая область - 2 154 случая;
  • Житомирская область - 4 470 случаев;
  • Закарпатская область - 8 756 случаев;
  • Запорожская область - 2 503 случая;
  • Ивано-Франковская область - 11 510 случаев;
  • Кировоградская область - 929 случаев;
  • Киев - 17 714 случаев;
  • Киевская область - 7 079 случаев;
  • Львовская область - 17 243 случая;
  • Луганская область - 620 случаев;
  • Николаевская область - 2 114 случаев;
  • Одесская область - 9 993 случая;
  • Полтавская область - 1 253 случая;
  • Ровенская область - 10 635 случаев;
  • Сумская область - 2 553 случая;
  • Тернопольская область - 9 624 случая;
  • Харьковская область - 13 160 случаев;
  • Херсонская область - 661 случай;
  • Хмельницкая область - 4 058 случаев;
  • Черновицкая область - 12 394 случаи;
  • Черкасская область - 2 688 случаев;
  • Черниговская область - 2 846 случаев.

Сколько украинцев болеет коронавирусом

Напомним, на Ровенской АЭС зарегистрировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщала "Страна", несмотря на "красную" зону карантина, в городском совете Ивано-Франковска решили обеспечить работу начальных школ с 21 сентября, а с 28 сентября - учреждений общего среднего образования

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться