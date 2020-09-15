В Минздраве показали статистику заболеваемости коронавирусом в разных регионах Украины по состоянию на 15 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 905 человек, излечилось 1 267 пациентов и скончалось 53.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 4 887 случаев;

Волынская область - 6 428 случаев;

Днепропетровская область - 3 430 случаев;

Донецкая область - 2 154 случая;

Житомирская область - 4 470 случаев;

Закарпатская область - 8 756 случаев;

Запорожская область - 2 503 случая;

Ивано-Франковская область - 11 510 случаев;

Кировоградская область - 929 случаев;

Киев - 17 714 случаев;

Киевская область - 7 079 случаев;

Львовская область - 17 243 случая;

Луганская область - 620 случаев;

Николаевская область - 2 114 случаев;

Одесская область - 9 993 случая;

Полтавская область - 1 253 случая;

Ровенская область - 10 635 случаев;

Сумская область - 2 553 случая;

Тернопольская область - 9 624 случая;

Харьковская область - 13 160 случаев;

Херсонская область - 661 случай;

Хмельницкая область - 4 058 случаев;

Черновицкая область - 12 394 случаи;

Черкасская область - 2 688 случаев;

Черниговская область - 2 846 случаев.

Напомним, на Ровенской АЭС зарегистрировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщала "Страна", несмотря на "красную" зону карантина, в городском совете Ивано-Франковска решили обеспечить работу начальных школ с 21 сентября, а с 28 сентября - учреждений общего среднего образования.