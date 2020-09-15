Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 15 сентября
В Минздраве показали статистику заболеваемости коронавирусом в разных регионах Украины по состоянию на 15 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 905 человек, излечилось 1 267 пациентов и скончалось 53.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- Винницкая область - 4 887 случаев;
- Волынская область - 6 428 случаев;
- Днепропетровская область - 3 430 случаев;
- Донецкая область - 2 154 случая;
- Житомирская область - 4 470 случаев;
- Закарпатская область - 8 756 случаев;
- Запорожская область - 2 503 случая;
- Ивано-Франковская область - 11 510 случаев;
- Кировоградская область - 929 случаев;
- Киев - 17 714 случаев;
- Киевская область - 7 079 случаев;
- Львовская область - 17 243 случая;
- Луганская область - 620 случаев;
- Николаевская область - 2 114 случаев;
- Одесская область - 9 993 случая;
- Полтавская область - 1 253 случая;
- Ровенская область - 10 635 случаев;
- Сумская область - 2 553 случая;
- Тернопольская область - 9 624 случая;
- Харьковская область - 13 160 случаев;
- Херсонская область - 661 случай;
- Хмельницкая область - 4 058 случаев;
- Черновицкая область - 12 394 случаи;
- Черкасская область - 2 688 случаев;
- Черниговская область - 2 846 случаев.
Напомним, на Ровенской АЭС зарегистрировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщала "Страна", несмотря на "красную" зону карантина, в городском совете Ивано-Франковска решили обеспечить работу начальных школ с 21 сентября, а с 28 сентября - учреждений общего среднего образования.