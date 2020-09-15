Исследователи проанализировали верхние слои атмосферы Венеры и нашли следы фосфина, которые появляются в качестве отходов жизнедеятельности живых организмов.

Об этом сообщает "Lenta" со ссылкой на Live Science.

Ученые отметили, что пока что на Земле неизвестны другие способы выработки фосфина, кроме отходов жизнедеятельности.

Элемент нашли при помощи комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array) в Чили и телескопа Джеймса Клерка Максвелла на Гавайях. Отмечается, что так же газ можно найти в атмосфере газовых гигантов, где тот образуемся под огромным давлением, однако на Венере о таких химических процессах неизвестно.

Ученые сомневаются в вероятном существовании даже примитивных живых организмов на горячей планете с ядовитой атмосферой. Поэтому исследователи рассчитывают на пока неизвестные химические процессы.

Напомним, в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) создали компьютерную симуляцию заката Солнца на нескольких планетах Солнечной системы.

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