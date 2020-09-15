После новости о взрыве неизвестного происхождения около населенного пункта Чабаны, что под Киевом, стали появляться версии о взрыве газа.

Соответствующие сообщения появляются в социальных сетях.

"Пишут о взрывы газовой трубы высокого давления в Чабанах. Жители говорят об очень сильном шуме, который напоминает падение самолета", - сообщает телеграм-канал Политика Страны со ссылкой на народный совет Чабанов.

"В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:20 очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мега мощного дизельного генератора. Пламя не видно пока", – написал на своей странице в Фейсбуке бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Напомним, певица Гайтана, которая живет в посёлке "Маеток" под Киевом, где недавно продал свой дом Владимир Зеленский, пишет в Фейсбук о мощном взрыве где-то неподалеку.

Как сообщала "Страна", на одной из главных улиц Белграда во время движения взорвался внедорожник. В результате чего пострадали два человека.