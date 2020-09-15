"Звук как при падении самолёта". Около бывшего дома Зеленского произошёл мощный взрыв
В поселке Чабаны Киевской области произошло чрезвычайное происшествие.
Певица Гайтана, которая живет в посёлке "Маеток" под Киевом, где недавно продал свой дом Владимир Зеленский, пишет в Фейсбук о мощном взрыве где-то неподалеку.
"В 00:15, в Иванковичах был слышен большой взрыв, от которого задрожали стёкла в доме. Перед взрывом показалось, что падает самолёт. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь. Кто что знает и слышал?" - написала артистка.
В комментариях пользователи пишут о взрыве газовых труб в Чабанах.
"Авария газовой трубы в Чабанах. Пишут в группах", - отозвалась комментатор Наталия Гуменюк.
Также пользователи соцсети сравнивают шумы с грохотом поезда. А на любительских видео показано, как по темной улице едет пожарная техника.
Через некоторое время после взрыва появились новые сообщения о взрыве газовой трубы высокого давления в Чабанах. Жители говорят об очень сильном шуме, который напоминает падение самолета.
Более того, жителям улицы Полевой рекомендуют эвакуироваться из-за угрозы новых взрывов.
Напомним, в июне произошел мощный взрыв газа в киевской многоэтажке, из-за которого погибли люди.
Как писала "Страна", взрыв также лишил крова десятки киевлян.