В поселке Чабаны Киевской области произошло чрезвычайное происшествие.

Певица Гайтана, которая живет в посёлке "Маеток" под Киевом, где недавно продал свой дом Владимир Зеленский, пишет в Фейсбук о мощном взрыве где-то неподалеку.

"В 00:15, в Иванковичах был слышен большой взрыв, от которого задрожали стёкла в доме. Перед взрывом показалось, что падает самолёт. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь. Кто что знает и слышал?" - написала артистка.

В комментариях пользователи пишут о взрыве газовых труб в Чабанах.

"Авария газовой трубы в Чабанах. Пишут в группах", - отозвалась комментатор Наталия Гуменюк.

Также пользователи соцсети сравнивают шумы с грохотом поезда. А на любительских видео показано, как по темной улице едет пожарная техника.

Через некоторое время после взрыва появились новые сообщения о взрыве газовой трубы высокого давления в Чабанах. Жители говорят об очень сильном шуме, который напоминает падение самолета.

Более того, жителям улицы Полевой рекомендуют эвакуироваться из-за угрозы новых взрывов.

Напомним, в июне произошел мощный взрыв газа в киевской многоэтажке, из-за которого погибли люди.

Как писала "Страна", взрыв также лишил крова десятки киевлян.