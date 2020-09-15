Возле бизнес-центра IQ на метро "Дружбы народов" в Киеве произошло масштабное ДТП с четырьмя участниками дорожного движения.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Сразу 4 автомобиля попали в ДТП в с бизнес-центром на Дружбе Народов. Информация о пострадавших уточняется", - указано в сообщении.

Напомним, в Минздраве напомнили, как правильно переходить дорогу из-за высокого уровня смертности пешеходов в авариях.

Как сообщала "Страна", 14 сентября во Львовской области недалеко от города Новый Калинов Самборского района произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Водитель автомобиля "ГАЗель" не справился с управлением и наехал на двух дорожных рабочих. В результате случившегося один из них погиб, а второго госпитализировали с телесными повреждениями.