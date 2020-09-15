Президент Украины Владимир Зеленский накануне своего визита в Австрию дал интервью изданию Wiener Zeitung. В нем он затронул события в соседней Беларуси.

В частности, Зеленский заявил, что он поддерживает белорусский народ, а не власть.

"Люди борются за мир и демократию, без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Власти жестоко обходятся со многими демонстрантами. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, тогда Белоруссия может получить что-то вроде "майдана", - предупредил Зеленский.

Он добавил, что не видит в стране объединяющую все стороны фигуру.

"Чего я еще не вижу (но я не специалист по Белоруссии), так это символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди. В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее. Ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела другой страны", - сказал президент в ответ на вопрос, может ли Белоруссия стать предметом очередного спора между Западом и Россией.

Ранее "Страна" приводила комментарий Зеленского по поводу ситуации в Беларуси вскоре после выборов президента.

Мы также сообщали, что Зеленский решил не ехать в Беларусь до стабилизации обстановки.