Глава украинской столицы Виталий Кличко поделился находкой, которую ему вручил в руки официант. Некая "интересная парочка" забыла телефон в кафе, а Кличко определил, что принадлежит он подруге кандидата в мэры Киева Андрею Пальчевскому.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Мистические истории старого Киева.. Гулял вечером на Ярославовом валу. Увидел в кафе одну интересную парочку.. Когда возвращался, кафе закрывалось и выбежал на тротуар официант в поисках клиента, который забыл телефон. И доверил мне, как мэру города, отыскать владельца. Дедуктивным методом установил, что это телефон спутницы Андрея Пальчевского", - написал Кличко.

Также он заверил, что аппарат вернут после обращения на горячую линию 15-51, которая предназначена для обращений граждан.

Напомним, если бы в ближайшее время состоялись бы местные выборы, в Киевсовет прошли бы 8 партий. Больше всего набрали бы "УДАР" Виталия Кличко, "Евросолидарность" и "Слуга народа".

Как сообщала "Страна", известный ведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский дал интервью изданию "ВВС Украина", в котором заявил, что в случае успеха на местных выборах его партия "Победа Пальчевского" готова войти в коалицию с кем угодно.