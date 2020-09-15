Вице-премьер-министр Алексей Резников повторил фейковые обвинения в адрес "Страны" о том, что наше издание якобы отредактировала согласованный текст интервью с заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольдом Фокиным.

Это заявление Резников сделал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Фокин в интервью "Стране" сказал, что с обеих сторон "было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

Резников заявил, что в согласованном интервью отмечалось, что "надо принимать амнистию, кроме тех, у кого руки в крови".

"Это "уважаемое" издание вычеркнуло его ответ полный и написало, как им захотелось. Потому у нас был серьезный разговор с Витольдом Павловичем, он честно признался, сказал, что "друзья, я 25 лет был на пенсии, был вне медийного поля, я воспринимаю мир немного иначе"... Мы сделали из этого выводы. Я вам точно скажу, что все члены украинской делегации занимают проукраинскую позицию", - заверил Резников.

Резников не первый приводит этот фейк. Он повторил его вслед за членом украинской делегации в ТКГ Сергеем Гармашом.

Тогда же главный редактор "Страны" Игорь Гужва заявил, что обвинения в адрес нашего издания абсолютно лживые.

"Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш распространил лживую информацию о том, что якобы "Страна" убрала фразы из согласованного текста интервью с Витольдом Фокиным.

Так, Гармаш говорит, что в тексте интервью, которое согласовал Фокин, касательно амнистии была фраза "кроме тех, у кого руки по локоть в крови", которую "Страна" якобы затем из публикации убрала.

Это ложь. Файл с согласованным текстом интервью журналист "Страны" Денис Рафальский получил в субботу, 29 августа, на свою электронную почту в 10.10.

Фраза по амнистии там звучит так же, как и в тексте опубликованного интервью.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса".

Более того, в том же интервью Фокин далее повторяет эту же мысль про всеобщую амнистию без всяких оговорок:

"Именно в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса мы должны добиться взаимных уступок. Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса".

После выхода интервью прошло уже несколько дней. И Фокин ни разу публично не опроверг опубликованного на нашем сайте.

Наоборот, комментируя обвинения в свой адрес (в том числе и по поводу амнистии), он подтвердил, что стоит на той же позиции, что изложена в интервью.

Так, в комментарии "5 каналу" Фокин сказал, что в интервью "Стране" цитировал положения Минских соглашений.

"Если сторонники войны бесятся, значит мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся сделать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", - сказал Фокин.

Все это говорит о том, что Гармаш распространил лживую информацию с целью дискредитировать наше издание", - заявил Игорь Гужва.