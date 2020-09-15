Изменит ли Рада постановление о выборах?

В политических верхах Украины снова начались политические маневры в отношении Минских соглашений. Еще недавно "слуги народа" из Верховной Рады дали от ворот поворот робким попыткам Леонида Кравчука внести коррективы в постановление парламента о местных выборах, которым "Минск-2" был отменен, но глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеинтервью сообщил, что проект изменения этого постановления все-таки будет внесен в зал парламента.

И это не единственное откровение от Ермака (он, в частности, дал понять, что совместные инспекции с сепаратистами все-таки возможны), но остальные имеют тактическое значение, а вот заявление насчет постановления о выборах – стратегическое.

Что означает желание (пусть даже только декларируемое) Банковой убрать из скандального постановления норму о выборах только после перехода границы под контроль?

Прежде всего, это признание того, что такая норма действительно противоречит Минским соглашениям. То есть все споры насчет того, что раньше – яйцо или курица (то есть граница или выборы), – являются только пропагандой. На самом деле, украинская власть прекрасно понимает, что граница – это последний пункт пошаговой программы Минских соглашений. И, соответственно, понимают, что постановление Верховной Рады противоречит договоренностям 2015 года, которые в парижском меморандуме 2019 года подтвердил Владимир Зеленский.

Другое дело, что понимание еще не означает готовности выполнить то, что записано в соглашении.

И даже не означает готовности еще реально проголосовать за эти изменения в постановление Рады (вчера Разумков заявил, что на этой неделе за них голосовать точно не будут).

На данный момент Зеленский и его окружение ведут себя так же, как вел себя Петр Порошенко в 2016 году – когда он для Запада рассказывал о необходимости выполнять согласованный им же договор, а внутри страны возглавил тех, кто саботировал его выполнение.

И тут важно то, куда повернет нынешняя власть на той же развилке, на которой в 2016 году был Порошенко, – станет на путь выполнения Минских соглашений или покатится по накатанной прежним президентом дорожке в электоральную пропасть.

Бюджет-2021: дороги, оборонка и доллар по 29

Правительство вчера, в строгом соответствии с законодательством, подало в парламент проект бюджета. Если точнее, у него даже в запасе остался один день, так как по Бюджетному кодексу последний срок передачи документа в Раду – 15 сентября.

Но этот день уже ничего исправить не мог, поскольку вся философия нового бюджета состоит в том, что он по большинству позиций повторяет предыдущие, написанные под руководством Оксаны Маркаровой.

Так что от отсутствия самой Маркаровой в правительстве мало что поменялось.

Единственное существенное отличие – это целых 150 млрд гривен на проект "Большая стройка", который уже и в нынешнем году получил немало. А поскольку экономический эффект от этого проекта оказался слабым (подряды осваивают примущественно иностранные компании), то такие вложения заставляют подозревать, что главное здесь не экономический интерес, а чей-то личный.

Похоже, что есть чей-то интерес и военно-промышленном комплексе, поскольку средства на оборону также увеличиваются гораздо более быстрыми темпами, чем на все остальное. Даже увеличение расходов на медицину оказалось меньшим – хотя уже сейчас очевидно, что эпидемия в 2020 году не закончится.

Что касается остальных аспектов, то для населения важен курс доллара к гривне, заложенный в проекте: средним по году предполагается 29,1. На этот курс обычно обращают мало внимания, но в этот раз, похоже, реальный курс продвигают именно к этому "маяку". Для выполнения бюджета это неплохой задел, а то, что при этом вырастут цены, – так никто и не обещал, что они будут стабильными.

ВОЗ прогнозирует рост смертности от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения вчера выступила с заявлением о том, что в октябре-ноябре в Европе следует ожидать увеличения смертности от коронавируса. И хотя мы привыкли к тому, что слова "в Европе" – это не о нас, в данном случае Украина полностью европейская страна. К сожалению.

У нас с начала сентября установлено несколько новых рекордов – как по росту заболеваемости, так и по смертности. А потому заявление ВОЗ нужно воспринимать в полной мере.

Другое дело – что власть сможет сделать с этим. С одной стороны, во власти прекрасно понимают, что вторая волна коронавируса уже идет полным ходом, с другой – она точно так же понимает, что второй жесткий карантин приведет к бунтам. Да и нет у нынешней власти достаточно воли, чтобы еще раз продавить максимальные ограничительные меры. И это уже прекрасно видно по той карантинной войне, которое правительство безуспешно ведет с западноукраинскими городами из красной зоны.

Но если власть понимает и то, и другое, она должна из своего понимания делать выводы. А их нет. Поскольку выводы состоят в том, что количество больных будет расти, количество тяжелых больных тоже будет расти – и предотвратить прогноз ВОЗ насчет увеличения смертности можно только резким увеличением расходов на медицину – на новые инфекционные отделения, на медицинский персонал и на аппараты ИВЛ. Но таких планов пока нет ни по нынешнему бюджету, ни по бюджету-2021.

В гостях у Путина: пойдет ли Бацька по пути Януковича?

Определенным сюжетам в политике свойственно повторяться. В начале декабря 2013 года Виктор Янукович получил отказ от китайцев по большим инфраструктурным проектам из-за Майдана в Киеве и в результате сразу из Пекина вылетел в Сочи, где провел длительную встречу с Владимиром Путиным.

Спустя две недели результаты этой встречи вылились в московские соглашения, среди которых был и 3-миллиардный кредит, не выплаченный Украиной до сих пор.

У Александра Лукашенко последовательность событий немного иная, но смысл тот же: президент Белоруссии получил политические протесты дома и полное непризнание от Евросоюза, на который долго рассчитывал в своих политических маневрах, в результате чего полетел в Сочи. И тут не понадобилась даже двухнедельная пауза: кредит в 1,5 млрд долларов, можно сказать, уже у Бацьки в кармане.

Впрочем, ни в том, ни в другом случае кредит не был главным. В случае с Януковичем главным был малоприметный протокол, по которому Украина обязывалась консультироваться по всем внешнеполитическим вопросам с Россией.

Правда, подписав этот протокол, Янукович продолжал регулярно выслушивать советы Джо Байдена, которые и довели его до Ростова.

В случае с Лукашенко ни о каких официальных политических договоренностях пока речь не идет, но, в принципе, ситуация уже достаточно определенна.

Даже из имеющихся сообщений и их контекста очевидно, что Бацька согласился на конституционную реформу, в результате которой значительный объем власти перейдет от президента к премьеру, на досрочные выборы (в которых, возможно, сам не будет участвовать и попытается пересесть в кресло премьера) и на ускоренную интеграцию в Союзное государство, в котором Белоруссия формально будет равноправным партнером, но фактически будет находиться под контролем Москвы.

Причем все это наверняка произойдет быстрее, чем ранее озвучивал Лукашенко, который только конституционную реформу предполагал в 2022 году. Путин, конечно, умеет ждать, но он уже научен опытом срыва договоренностей вроде Минских с Украиной, а потому в слишком долгий ящик откладывать все не будет. На весь процесс – максимум год.

Во все эти планы может внести коррективы только один момент – протесты в Белоруссии, которые еще не нейтрализованы настолько, чтобы быть безопасными для власти. Но теперь и Москва, и Минск одинаково заинтересованы в том, чтобы их погасить. А Лукашенко, в отличие от Януковича, с Байденом созваниваться не будет.

В целом, не исключено, что в России уже готовятся к трансферу власти в Беларуси, понимая, что фигура Бацьки будет и дальше расказывать белорусское общество, если даже протесты утихнут. Но произойти этот трансфер, по замыслу Кремля, должен не на Майданах под контролем телеграм-каналов из Варшавы, а на выборах, после изменений Конституции. Где соревноваться будут силы одинаково желающие сохранения Союзного государства.