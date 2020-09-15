Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский прокомментировал статус Артема Сытника после решения о неконституционности указа Петра Порошенко о его назначении. В частности, юрист сказал о возможность принятия Сытником решений в статусе директора НАБУ.

Комментарий Вениславский дал "Право ТВ".

"Нужно учитывать, что с момента принятия решения Конституционным судом Украины акт, который обжаловался, теряет юридическую силу. То есть, если КСУ в своем решении о неконституционности назначения президентом директора Национального антикоррупционного бюро прямо сказал, что это решение не влияет на те правоотношения, которые возникли до момента принятия решения, то тем самым он сказал, что с момента принятия решения никаких правоотношений быть в принципе не может", - сказал Вениславский.

Он разъяснил: это означает, что любые действия, решения, любые документы, подписанные Сытником после принятия решения КСУ "будут очевидно сомнительно легитимными".

"Но тут есть другая проблема, чисто юридическая, в которой я не являюсь специалистом. Это трудовые правоотношения. Кто формально и на каком основании должен записать Сытнику в трудовую книжку то, что он более не является директором НАБУ, тут вариантов много", - добавил специалист по конституционному праву.

Напомним, КСУ признал назначение Сытника неконституционным в конце августа.

"Страна" объясняла, что означает решение Конституционного суда по главе НАБУ.