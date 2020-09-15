Известная американская актриса Шэрон Стоун, которой в этом году исполнилось 62 года, приняла участие в смелой фотосессии, в рамках которой надела обтягивающие высокие латексные сапоги и костюм с короткими шортами.

Об этом сообщает The Telegraph.

Известно, что автором фото стал Энди Гринакр. Во время интервью изданию актриса отметила, что негативно относится к выражению о том, что "внешность не имеет значение".

"Это большая жирная глупая ложь! И, к слову, вы даже не поймете, насколько внешность важна, пока не начнете терять свою красоту", - сказала она. Также знаменитость поделилась секретом своей молодости - физическими нагрузками. Даже при закрытых из-за пандемии спорт-залах Стоун делает по 30 приседаний каждый день и упраждений с гантелями по 3 кг каждая.

Также голливудская звезда настояла на том, как важно ценить свой ум и изысканность.

"Я не позволяю другим людям рассказывать мне, что не так с моим лицом и телом, и где у меня появился целлюлит. У всех женских тел это есть, но мы просто насмотрелись на эти фотографии колготок, на которых модели с длинными ногами на самом деле были молодыми мальчиками, и видели слишком много показов мод с участием 14-летних румынских девочек. Никто из нас не сможет всегда оставаться красивой девушкой, и нам действительно нужно начать понимать, что быть взрослой и умной женщиной - это круто. Если ваш партнер этого не понимает, значит, он глуп и вам не следует проводить с ним время", - добавила она.

Напомним, актриса Шэрон Стоун позабавила поклонников любопытным снимком. Она сфотографировалась у бассейна в крохотном бикини и маске, похоже на рыцарский шлем.

Как сообщала "Страна", известной актрисе из США Шэрон Стоун удалось выжить после удара молнии. Из-за чрезвычайного происшествия она провела в больнице десять дней.