В Москве, где еще в конце августа признали легитимность президентских выборов в Беларуси, заявили, что воспринимают Александра Лукашенко как законно избранного президента республики.

Как передает "Интерфакс-Запад", об этом 14 сентября сказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

У Пескова спросили, не считают ли в Кремле, что на фоне протестов в Беларуси Лукашенко не хватает легитимности.

"Александр Григорьевич является легитимным президентом Беларуси", - ответил Песков.

Песков также отметил, что Лукашенко является визави Путина в межгосударственных отношениях. По его словам, люди, которые не согласны с результатами выборов и те, кто не ставит их под сомнение - "граждане братской нам Беларуси".

"Мы всех их ценим и любим, но, как с самого начала говорил Владимир Путин, мы хотим, чтобы в Беларуси все происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что в понедельник в Сочи прошла встреча Путина и Лукашенко. Она длилась четыре с лишним часа.

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