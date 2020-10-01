Мусульманская банкирша бросила работу ради профессии модели ню и теперь борется с предрассудками собственной семьи, несмотря на появившиеся деньги.

Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на The Sun.

Так, 33-летняя Алисия Свитс работала консультантом в банке с зарплатой примерно 18 тысяч фунтов стерлингов в год, однако решила бросить профессию ради обнаженных фото и видео, которые продает незнакомцам в интернете.



"Я не могла избавиться от чувства зависти, когда слышала о деньгах, которые некоторые девушки зарабатывали на взрослых телеканалах", - рассказала девушка. В результате ее заработок увеличился в четыре раза - до 80 тысяч фунтов стерлингов в год. Все это повлияло на отношение семьи - теперь для родных она "проститутка".

"Меня называли кем угодно, от шлюхи до проститутки. Никто не говорит мне этого в лицо, все это происходит за моей спиной или в переписках. Я не стесняюсь того, что делаю, и не боюсь того, что могут сказать люди. И, конечно, мне нечего стыдиться. Я гордая мусульманка и я горжусь тем, что делаю", - добавила Алисия, отметив, что поддерживают ее только одна сестра и мать.

Напомним, появились подробности прозрачного платья на премии VMA в 1998 году актрисы Роуз Макгоуэн, известной по роли Пейдж в сериале "Зачарованные". Девушка надела откровенный наряд после изнасилования Харви Вайнштейном.

Как сообщала "Страна", в немецком городе Ор-Еркеншвик две футбольные команды провели матч полностью обнаженными, выступая против коммерциализации этого вида спорта. Футболисты отличали игроков своей команды по цвету гетр, а номера игроков были нарисованы краской на их спинах.