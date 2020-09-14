Глава Государственной погранслужбы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами религиозных иностранцев, которые пытались попасть на нашу территорию из Беларуси. Они направлялись на празднование еврейского нового года Рош-ха-Шана, несмотря на карантинные ограничения въезда.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс служба ведомства.

14 сентября в послеобеденное время на один из пунктов пропуска в Черниговской области прибыла группа хасидов и попыталась въехать в Украину, хотя сейчас действует строгий карантин.

На границе их встретили пограничники, охраняющие рубежи в усиленном режиме, чтобы не допустить провокаций, нестандартных ситуаций и незаконного проникновения иностранцев. К хасидам вышел Дейнеко и показал им требования постановления Кабмина относительно ограничения въезда иностранцев. Он отметил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы.

Также глава ведомства заявил о невозможности нарушения границы иностранцами, ведь они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения.

Госпогранслужбе пришлось задействовать резервы ведомства и организовать взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. Ситуация остается контролируемой, заверили в ведомстве.

Ранее "Страна" писала о напряженной ситуации в центре паломничества хасидов - Умани. Там магазин отказался обслуживать иностранных гостей.

Мы также сообщали, что в Умани коронавирус подтвердился у восьмерых паломников-хасидов.