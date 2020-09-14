В понедельник, 14 сентября, уже во второй раз за месяц, три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52 в сопровождении истребителей воздушных сил Вооруженных сил Украины пролетели в воздушном пространстве нашей страны.

Об этом сообщает в Фейсбук служба по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ.

"В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс на акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности. Такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссия В-52 в небе Украины является частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании", - отметили в пресс-службе.

"Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России", - добавили в ВСУ.

Boeing B-52 Stratofortress (то есть стратосферная крепость) - это американский стратегический бомбардировщик, стоящий на вооружении Воздушных сил США с 1955 года. С тех пор он прошел ряд модификаций под современное вооружение.

На высотах около 15 тысяч метров он может нести разные виды вооружения, в том числе ядерное. Как показал боевой опыт в Ираке и Афганистане, бомбардировщик успешно способен наносить удары и на малых высотах. В общем В-52 может нести до полусотни боеприпасов общим весом 31,5 тонн.

Ранее "Страна" писала, что упомянутые бомбардировщики перехватили российские истребители в небе над Чёрным морем.

Мы также приводили объяснение Пентагона, почему в небе Украины летают бомбардировщики США, способные нести ядерное оружие.