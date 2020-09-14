Кабмин на внеочередном заседании 14 сентября принял новые правила организации и проведения местных выборов на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Так, перед входом будет проводиться опрос о наличии симптомов коронавируса и температурный скрининг всем, кто заходит в помещение для голосования и избирательных комиссий. На входе в обязательном порядке установят антисептики и мусорные контейнеры для использованных масок. На территории избирательного участка на пол нанесут специальную разметку, которая поможет избирателям соблюдать безопасную дистанцию, а потоки избирателей на вход и выход будут разделены. Допуск на участок также будет ограничен - в помещение будут пускать не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.

"Стулья, столы, мебель, которые используются избирательной комиссией должны быть изготовлены из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается. Члены избирательной комиссии должны придерживаться физического дистанцирования. То есть сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга, или применять физические барьеры, например, прозрачные экраны. Протирания дверных ручек, поручней, сидений и прочего дезинфицирующими средствами нужно проводить не реже одного раза в два часа, а влажную уборку помещения - не реже одного раза в четыре часа. Обрабатывать отдельные части избирательных ящиков можно, но нужно не допустить попадания средств дезинфекции внутрь избирательной урны", - указано в сообщении.

Снять маску можно будет только по просьбе членов избирательной комиссии для подтверждения личности. Детей просят с собой не брать, а ручку принести свою.

Если коронавирус обнаружат у члена избирательной комиссии, остальным не нужно уходить на изоляцию - достаточно просто отсутствия симптомов заболевания. Это исключение не сработает, если в момент контакта с зараженным его коллеги были без СИЗ. При этом примерно за 71 часа до выборов всем сотрудникам участка рекомендуют пройти тест на коронавирус.

"Избиратели, которые находятся на самоизоляции, могут осуществлять голосование по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20 часов последней пятницы перед днем ​​выборов подать заявление с добавленной справкой медучреждения о состоянии здоровья (пребывание на самоизоляции). В день голосования таким избирателям необходимо самостоятельно, не передавая в руки членам избирательной комиссии, показать документ, подтверждающий личность и гражданство Украины. Члены комиссии, обеспечивающих голосования по месту пребывания, должны быть в масках, перчатках, защитных щитках. И после каждого посещения проводить утилизацию средств защиты", - указано в сообщении.

После голосования, подсчета голосов и передачи бюллетеней в помещении предусмотрела финальная дезинфекция.

Напомним, правительство в понедельник утвердило противоэпидемические меры при организации и проведении местных выборов 25 октября. Согласно документу, в период карантина разрешен въезд в Украину наблюдателям от иностранных государств и международных организаций.

Как сообщала "Страна", главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав уже разработал инструкции для безопасного проведения выборов.