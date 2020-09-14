Проект закона о государственном бюджете Украины на 2021 год под номером 4000 от 14 сентября 2020 года поступил в Верховную Раду.

Об этом свидетельствует статус документа на сайте парламента.

В карточке проекта указано, что его инициатором выступил премьер-министр Денис Шмыгаль. Документ разработан на основе макроэкономического прогноза, который Кабинет министров утвердил в июле текущего года.

Ранее "Страна" публиковала расчеты по бюджету на следующий год. Как отметил эксперт, в целом проект похож на бюджеты предыдущих лет: в нем нет ни серьезной поддержки промышленности и бизнеса, ни особых акцентов на социалку.

Мы также сообщали, когда Верховная Рада будет рассматривать в первом и втором чтениях проект государственного бюджета на 2021 год.