На сайте для покупки билетов "Укрзализныци" произошел сбой, который не позволяет совершать покупку, оплату и возврат билета.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.

"Из-за технического сбоя временно не работает онлайн-сервис покупки железнодорожных билетов booking.uz.gov.ua. It-специалисты компании прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу системы. Просим прощения за временные неудобства", - указано в сообщении.

При этом отмечается, что железнодорожные офлайн-кассы работают в штатном режиме.

Напомним, Укрзализныця" планирует запустить интерактивную карту движения поездов, которая поможет автоматизировать процессы движения составов.

Как сообщала "Страна", с 14 сентября, по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям "Укрзализныця" прекращает продажу билетов с железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1.