Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с послами стран Большой семерки. Он доложил им о результатах переговоров советников лидеров стран - участниц "нормандского формата", которая прошла в Берлине 11 сентября.

Об этом сообщает сайт главы государства.

В начале встречи Ермак поблагодарил послов за поддержку и сказал, что хочет "максимально прозрачно и подробно донести до вас позицию Украины и тот алгоритм, по которому мы идем к мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе". Затем он отметил, что каждое достижение, в частности режим тишины, который длится почти шесть недель, стало возможным именно благодаря поддержке стран G7.

Затем Ермак подробно проинформировал послов о позиции Украины на переговорах, очертив ход переговорного процесса.

Он также уведомил собравшихся, что стороны договорились о проведении в ближайшее время следующей встречи советников лидеров стран - участниц "нормандского формата", что, по его убеждению, позволит приблизить проведение саммита уже самих лидеров.

По словам руководителя Офиса президента, Украина предлагает четкий план действий для достижения мира с конкретными датами исполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров "нормандского формата" в Париже.

Ермак добавил, что для информирования украинцев о деталях мирных переговоров и реализации упомянутого плана будет усилена коммуникация, участники встреч на уровне советников и в ТКГ будут проводить разъяснительную работу.

"Мы понимаем, что общение, в том числе через СМИ, очень нужно и важно", - сказал Ермак.

На встрече также присутствовали вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, народный депутат Андрей Костин.

Как ранее сообщала "Страна", в России пессимистично оценили встречу советников в Берлине, констатировав, что никаких прорывов на ней не случилось.

Мы также приводили заявление Владимира Зеленского, анонсировавшего новую встречу советников глав государств "нормандского формата".