В Министерстве образования Украины рассказали о новых правилах ведения уроков в школах, расположенных в "оранжевых" зонах карантина.

Об этом сообщает Министерство образования и науки в Facebook.

"Сегодня в Украине стало больше "оранжевых" зон. В школах, которые попали к ним, образовательный процесс продолжается в обычном режиме. Помните, что в условиях карантина важно соблюдать основные правила безопасного обучения. Педагогам школ, попавших в "оранжевой" зоны, рекомендуется носить многократные защитные щитки во время уроков. Использовать и дезинфицировать щитки следует согласно инструкции производителя", - указано в сообщении.

В ведомстве напомнили о необходимости регулярно мыть и дезинфицировать руки, при возможности соблюдать дистанцию и пользоваться специально нанесенной на пол разметкой для безопасного передвижения по зданию учебного заведения.

При этом обязательными остаются маски и респираторы, кроме уроков в кабинетах. Дети младше пятого класса не обязаны носить средства индивидуальной защиты. Использованные маски необходимо выбрасывать в специально выделенные для этого контейнеры.

Напомним, в Минздраве рассказали о правилах поведения школьников, родителей и учителей в учебном году в условиях коронавируса. Для учителей обязательна проверка температуры на входе в здание школы и дезинфекция рук. При этом в "зеленых" и "желтых" регионах уроки можно проводить без маски с условием соблюдения социальной дистанции, в "оранжевых" же областях учитель обязан носить специальный щиток.

Как сообщала "Страна", в украинских школах - уже несколько ЧП. Еще до 1 сентября из-за коронавируса у преподавателей закрыли столичную школу №240 (занятия будут дистанционными), а накануне COVID-19 был подтвержден у одного из учеников бердянской школы №4, из-за чего весь класс отправили на двухнедельный карантин.