Власти Оттавы заявили о намерении выделять по 100 долларов каждому туристу из другого региона из-за вызванного коронавирусом карантином.

Об этом сообщает OttawaMatters.

"Чтобы поощрить посещать Оттаву гостей из соседних городов, например Монреаля и Торонто, Управление туризма города запускает инициативу, предусматривающую предоставление посетителям скидки в размере 100 долларов на размещение в ряде отелей. Власти надеются, что это будет привлекать людей и давать им возможность тратить больше денег в Оттаве после месяцев застоя местного бизнеса из-за коронакризиса", - говорится в сообщении.

Бронирование нужно осуществлять по ссылкам на веб-странице Управления туризма Оттавы, используя промокод или ссылки для бронирования. Предложение не может сочетаться с любыми другими акциями или иметь доступ к любым сторонним системам бронирования. Бронирование должны быть сделаны до 30 сентября с проживанием до 31 декабря.

Власти канадской столицы ранее также проводили подобные мероприятия для поддержки местного туризма и бизнеса. В частности, во время карантина в марте была запущена кампания "Это для нас". Ее суть заключалась в том, что турист заказывал номер в одном из столичных отелей, а затем получал карту Visa на 100 долларов для расходов на любые цели во время пребывания в Оттаве.

Напомним, полный запрет въезда иностранцев в Украину до конца сентября может негативно повлиять на туристическую отрасль, которая уже пострадала от последствий пандемии коронавируса и сейчас начала восстанавливаться. Такое заявление сделала глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив на своей странице в соцсети.

Как сообщала "Страна", больше половины стран мира (53%) смягчили ограничения на поездки, введенные для предотвращения распространения коронавируса. В то же время границы 93 стран (43% от общего числа) по-прежнему полностью закрыты для путешественников, из них 27 направлений закрыты на срок не менее 30 недель.