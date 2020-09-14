В Черновцах к трем центральным районным больницам, которые принимают пациентов с коронавирусом, добавились еще два медицинских учреждения - это перинатальный центр и психиатрическая городская больница. Также в области увеличили количество коек до 11 180, которые принимают больных Сovid-19.

Об этом в ходе брифинга рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, видео обнародовано в Facebook.

"Кроме трех центральных районных больниц, которые недавно начали принимать больных коронавирусом, мы также включили в перечень госпитальных баз областной перинатальный центр. Мы должны иметь одно заведение, в котором будут принимать роды и одновременно лечить рожениц, у которых подозревают коронавирус или больных Covid-19. Также вчера мы получили распоряжение от министра здравоохранения Степанова о внесении областной психиатрической больницы так же в перечень госпитальных баз", - сказала Гусак.

По ее словам, это было сделано учитывая ситуацию, которая возникает время от времени в психоневрологических интернатах области.

"Сейчас такая же ситуация в Нижних Становцах, где есть вспышка коронавируса, которая абсолютно контролируема. И психиатрическая больница принимает таких пациентов", - добавила Наталья Гусак.

Кроме того, она рассказала, что в области увеличили количество коек, которые принимают больных коронавирусом, до 11 180. Сейчас заняты 620 коек. То есть, в течение последних недель процент заполненности составляет около 50%.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА о больницах для больных с коронавирусом с 12:50

Ранее мы писали, что в Украине заболеваемость коронавирусом за месяц увеличилась почти вдвое.

Также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о быстром заполнении больничных коек, которых нужно больше из-за роста больных Covid-19.