Холодницкого допросят как свидетеля по делу о рекордной взятке
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) допросить бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого в качестве свидетеля.
Допрос будет проведен по делу о попытке дачи ему и директору НАБУ Артему Сытнику взятки в 5 миллионов долларов за закрытие дела Николая Злочевского.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
Еще 2 сентября суд удовлетворил жалобу адвоката одного из подозреваемых по делу о взятке.
Суд отменил постановление старшего детектива НАБУ в части отказа в удовлетворении ходатайства о допросе Холодницкого. Также суд обязал детективов провести допрос Холодницкого в течение 10 дней с момента провозглашения постановления следственного судьи.
Напомним, в конце августа Холодницкий досрочно покинул пост главы САП.
Ранее "Страна" рассказывала о посреднике при передаче взятки Евгении Шевченко.