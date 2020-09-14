Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) допросить бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого в качестве свидетеля.

Допрос будет проведен по делу о попытке дачи ему и директору НАБУ Артему Сытнику взятки в 5 миллионов долларов за закрытие дела Николая Злочевского.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Еще 2 сентября суд удовлетворил жалобу адвоката одного из подозреваемых по делу о взятке.

Суд отменил постановление старшего детектива НАБУ в части отказа в удовлетворении ходатайства о допросе Холодницкого. Также суд обязал детективов провести допрос Холодницкого в течение 10 дней с момента провозглашения постановления следственного судьи.

Напомним, в конце августа Холодницкий досрочно покинул пост главы САП.

Ранее "Страна" рассказывала о посреднике при передаче взятки Евгении Шевченко.