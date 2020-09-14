В Минздраве напомнили, как правильно переходить дорогу из-за высокого уровня смертности пешеходов в авариях.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В ДТП с участием детей в период с 01.01.2020 по 31.07.2020 погибло 84 ребенка, травмировано - 1976. Напоминаем педагогам, что организованные группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а если их нет - по обочине дороги в направлении движения транспортных средств колонной, но только в светлое время суток и только в сопровождении взрослых", - указано в сообщении. Сотрудники Минздрава отметили, что это также связано с постановлением Кабмина, которое позволяет проводить часть уроков на свежем воздухе из-за коронавируса.

Всем пешеходам, как взрослым, так и детям, напоминаем о том, что запрещается:

выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;

внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

допускать самостоятельный, без надзора взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;

переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения;

задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения;

двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.

Напоминание для водителей транспортных средств:

будьте предельно внимательными, особенно в местах вблизи учебных заведений;

придерживайтесь Правил дорожного движения и будьте сознательными;

водителям, которые перевозят детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста, запрещается перевозить их в без детского кресла или на заднем сиденье мототранспорта.

Напомним, в центре Киева пешеход угодила под колеса Honda после того, как в неположенном месте перебегала проезжую часть. Пострадавшая госпитализирована.

Как сообщала "Страна", курсантки киевского военного колледжа, оказавшиеся под колесами авто с нетрезвым майором за рулем, получили тяжелейшие травмы. Двоим девушкам пришлось ампутировать по одной ноге.