Эксперты Совета по мониторингу уровня готовности мировых систем здравоохранения (GPMB) заявили, что мир не смог сделать правильные выводы из пандемии коронавируса.

В связи с этим он не сможет подготовиться и к последующим эпидемиям, о которых, в частности, говорил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом со ссылкой на доклад GPMB пишет "Интерфакс", в понедельник, 14 сентября.

"Неспособность выучить уроки Covid-19 и действовать в соответствии, с необходимыми ресурсами и решительностью, означает, что следующая пандемия, которая несомненно придет, будет даже еще более разрушительной", - говорится в докладе.

При этом сопредседатель GPMB и экс-глава ВОЗ Гру Харлем Брунтланн сказала, что ее организация еще год назад предупреждала, насколько мир не готов к пандемии. Такое заявление она сделала во время онлайн-презентации доклада.

"Мы стали свидетелями того, как трагично и катастрофично воплотились в жизнь наши самые большие страхи", - добавила она.

GPMB в свою очередь призвал ООН, ВОЗ и такие международные финансовые институты как Всемирный банк организовать глобальный саммит по вопросам здравоохранения и выработать основу для международных действий при чрезвычайной ситуации. По словам Брунтланн, в частности, речь должна идти о "устойчивом, предсказуемом финансировании (мероприятий - Ред.) в требуемых масштабах".

Она добавила, что не смотря на то что, "предотвращение (эпидемий - Ред.) и подготовительные меры против них измеряются миллиардами долларов, цена пандемии выражается в триллионах".

Ранее мы писали, что пандемия коронавируса может привести к краху крупнейших мировых мегаполисов.

Также сообщали о том, что из-за эпидемии Covid-19 нищими стали около 100 миллионов человек.