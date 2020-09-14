Российские истребители перехватили над Черным морем три бомбардировщика США. Видео
Радиолокационные средства разведки дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа 14 сентября над акваторией Черного моря выявили три воздушные цели. Это оказались бомбардировщики ВВС США, приближающиеся к границе России со стороны Украины.
Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Для опознания воздушных целей в воздух были подняты два истребителя Су-27 и два истребителя Су-30 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
После удаления американских самолетов от границы российские истребители вернулись на аэродромы базирования.
Все полеты истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы американцами не допущено.
Ранее "Страна" приводила слова российских военных о том, что стратегические бомбардировщики США в ходе подобных тренировочных полетов с августа отрабатывают удары по территории России.
Мы также писали о заявлении ВСУ, что полеты бомбардировщиков американцев над Украиной станут регулярными.