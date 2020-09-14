Радиолокационные средства разведки дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа 14 сентября над акваторией Черного моря выявили три воздушные цели. Это оказались бомбардировщики ВВС США, приближающиеся к границе России со стороны Украины.

Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Для опознания воздушных целей в воздух были подняты два истребителя Су-27 и два истребителя Су-30 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.

После удаления американских самолетов от границы российские истребители вернулись на аэродромы базирования.

Все полеты истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы американцами не допущено.

Ранее "Страна" приводила слова российских военных о том, что стратегические бомбардировщики США в ходе подобных тренировочных полетов с августа отрабатывают удары по территории России.

Мы также писали о заявлении ВСУ, что полеты бомбардировщиков американцев над Украиной станут регулярными.