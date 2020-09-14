По состоянию на 14 сентября Киев и 19 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По сравнению с прежними показателями, расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Напомним, сегодня стало известно, что Харьковский горсовет подтвердил болезнь Кернеса. Позже в горсовете "Страна" сообщили, что он находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в начале сентября у мэра Тернополя Сергея Надала выявили коронавирусную болезнь. В течение двух недель городской голова проведет в режиме строгой самоизоляции.