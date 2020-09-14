Таблица готовности областей Украины к ослаблению карантина на 14 сентября
По состоянию на 14 сентября Киев и 19 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По сравнению с прежними показателями, расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Напомним, сегодня стало известно, что Харьковский горсовет подтвердил болезнь Кернеса. Позже в горсовете "Страна" сообщили, что он находится в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в начале сентября у мэра Тернополя Сергея Надала выявили коронавирусную болезнь. В течение двух недель городской голова проведет в режиме строгой самоизоляции.