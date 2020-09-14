Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 14 сентября
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 14 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 462 человека, излечилось 650 пациентов и скончалось 33.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- Винницкая область - 4 844 случая;
- Волынская область - 6 353 случая;
- Днепропетровская область - 3 342 случая;
- Донецкая область - 2 101 случай;
- Житомирская область - 4 390 случаев;
- Закарпатская область - 8 675 случаев;
- Запорожская область - 2 403 случая;
- Ивано-Франковская область - 11 357 случаев;
- Кировоградская область - 909 случаев;
- Киев - 17 429 случаев;
- Киевская область - 6 961 случай;
- Львовская область - 17 057 случаев;
- Луганская область - 600 случаев;
- Николаевская область - 2 051 случай;
- Одесская область - 9 687 случаев;
- Полтавская область - 1 223 случая;
- Ровенская область - 10 555 случаев;
- Сумская область - 2 502 случая;
- Тернопольская область - 9 234 случая;
- Харьковская область - 12 853 случая;
- Херсонская область - 644 случая;
- Хмельницкая область - 4 008 случаев;
- Черновицкая область - 12 252 случаи;
- Черкасская область - 2 579 случаев;
- Черниговская область - 2 788 случаев.
Напомним, в Киеве еще две школы закрыли на карантин из-за заболеваний коронавирусом. По этой же причине на дистанционное обучение классов перевели еще 31 класс.
Как сообщала "Страна", глава Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Александр Стадник заявил, что заразился коронавирусной инфекцией.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.