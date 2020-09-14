В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 14 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 462 человека, излечилось 650 пациентов и скончалось 33.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 4 844 случая;

Волынская область - 6 353 случая;

Днепропетровская область - 3 342 случая;

Донецкая область - 2 101 случай;

Житомирская область - 4 390 случаев;

Закарпатская область - 8 675 случаев;

Запорожская область - 2 403 случая;

Ивано-Франковская область - 11 357 случаев;

Кировоградская область - 909 случаев;

Киев - 17 429 случаев;

Киевская область - 6 961 случай;

Львовская область - 17 057 случаев;

Луганская область - 600 случаев;

Николаевская область - 2 051 случай;

Одесская область - 9 687 случаев;

Полтавская область - 1 223 случая;

Ровенская область - 10 555 случаев;

Сумская область - 2 502 случая;

Тернопольская область - 9 234 случая;

Харьковская область - 12 853 случая;

Херсонская область - 644 случая;

Хмельницкая область - 4 008 случаев;

Черновицкая область - 12 252 случаи;

Черкасская область - 2 579 случаев;

Черниговская область - 2 788 случаев.

Напомним, в Киеве еще две школы закрыли на карантин из-за заболеваний коронавирусом. По этой же причине на дистанционное обучение классов перевели еще 31 класс.

Как сообщала "Страна", глава Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Александр Стадник заявил, что заразился коронавирусной инфекцией.