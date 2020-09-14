В Белой Церкви 74-летний нетрезвый пенсионер среди бела дня устроил стрельбу из пневматического оружия по компании людей, отдыхавшей рядом. Один из отдыхающих пострадал - его забрали в больницу с поверхностной раной головы.

Об этом сообщает Полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

По данным правоохранительных органов, мужчина устроил стрельбу с балкона 4-го этажа многоквартирного дома по компании людей, что отдыхала рядом. По его словам, он таким образом пытался запугать и разогнать шумную компанию, которая мешала ему. В результате инцидента один из отдыхающих был доставлен в медучреждение, где врачи ему диагностировали поверхностную рану головы.

Полицейские изъяли у пенсионера пневматическое ружье ИЖ-38. Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующей экспертизы. По факту хулиганства следователи полиции открыли уголовное производство. На данный момент, мужчине сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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