Приближается дата перевода часов в Украине на зимнее время. Врачи уверены: готовиться к этому событию нужно заранее, чтобы с легкостью войти в новый режим.

В 2020 году украинцы переходят на зимнее время в ночь с субботы 24 октября на воскресенье 25 октября (смотрите на календаре). Часы нужно будет перевести на один час назад.

Примеры:

если вы будете ложиться спать в субботу в 23:30, то стрелки нужно отмотать на 22:30.

если вы не переведете часы перед сном и проснетесь в воскресенье в 9:00, то нужно отмотать на 8:00.

Примечание: современные мобильные телефоны переводят время автоматически.

Как раз в день перевода часов - 25 октября - в Украине будут проходить местные выборы. Избирательные участки откроются в 8:00 - внимание! - по уже зимнему времени.

Особенно внимательными мы советуем быть тем, кто отправляется в путь - вам нужно приехать на вокзал или в аэропорт в срок. Также заблаговременно озаботиться переводом часов нужно тем, у кого на утро выходного дня намечаются важные встречи или дела.

К переходу на зимнее время лучше начинать готовиться уже сейчас. Постарайтесь пораньше ложиться спать, правильно питайтесь, не злоупотребляйте алкоголем, поменьше нервничайте, давайте организму физические нагрузки (но без фанатизма).

Если утром в воскресенье 25 октября вы будете сомневаться, который сейчас час, то не волнуйтесь. Просто зайдите на наш сайт - мы сообщим точное время.

Зачем нужен перевод часов, в каких еще странах есть летнее и зимнее время - в нашем материале.