В распоряжение "Страны" попал документ с итогами совещания в Берлине по Донбассу.

11 сентября там встретились советники глав государств Нормандского формата. В частности - глава ОП Андрей Ермак и его российский визави Дмитрий Козак.

Мы уже анализировали главные итоги встречи. Заявлялось, что стороны договорились вынести на рассмотрение парламента изменение постановления о местных выборах. Которое, напомним, противоречит Минским соглашениям - в части выборов и передачи границы в ОРДЛО.

Правда, Украина уже дала заднюю и заявила, что постановление, скорее всего, не поменяют.

После встречи в Берлине стороны были довольно скупы на комментарии. Козак заявил, что прорывов не произошло, а Зеленский сказал, что нужна будет еще одна встреча советников.

Имеющийся у "Страны" документ подтверждает, что на самом деле ни о чем значимом договориться вообще не удалось.

Прекращение огня

Несмотря на заявления о приверженности перемирию, по факту стороны его так и не согласовали.

Россия внесла предложение, чтобы Украина опубликовала на сайте Минобороны приказ об остановке огня до 15 сентября. В приказе должны быть перечислены согласованные при заключении перемирия пункты.

Также Москва попыталась обязать Киев расследовать вместе с сепаратистами факты нарушений. И до 18 сентября провести отмененную ранее инспекцию позиций ВСУ возле поселка Шумы.

Но Украина это не поддержала (что, в общем-то, еще раз показало, что и предыдущая инспекция в Шумах была остановлена по решению Киева после угроз "партии войны").

Украинская сторона внесла зеркальное предложение по перемирию. В нем нет ничего о приказах или инспекции. Зато есть предложение согласовать график разведения войск на трех новых участках, решить по разминированию, пустить СММ ОБСЕ на территории "ДНР" и "ЛНР" и открыть дополнительные КПВВ в Счастье и Золотом до 25 октября.

Россия эти предложения не поддержала, заявив, что обо всем этом уже договорились на заседании ТКГ от 19 августа. Украина же, повторяя их в новых формулировках, только вносит путаницу и заставляет пересматривать уже наработанные вопросы.

Изменение постановления Рады

Вторым достижением встречи называли договоренность изменить постановление Верховной Рады о местных выборах.

Однако по факту, судя из документа, стороны так и не сошлись ни на одном варианте.

Россияне предложили Киеву взять на себя обязательства по изменению "постановы". Туда предполагалось внести пункт о том, что выборы в ОРДЛО могут пройти после создания к этому необходимых условий по Минским соглашениям.

Также РФ требовала исключить заявления официальных лиц Украины о пересмотре Минска-2.

Но Украина внесла возражение, что Верховная Рада является конституционно суверенным органом. И все, что зависело от переговорщиков - просьба к Раде пересмотреть документ, - уже сделано.

Россия также пыталась внести в итоговый документ встречи увязку смены постановления Рады с продвижением в других вопросах. Другие стороны это не согласовали. Однако по факту Москва с данной позиции не уходит.

То есть без изменения постановления Рады дальнейшие движения будут крайне проблематичны.

Новый саммит лидеров "Четверки"

Не договорились Украина и Россия и о встрече президентов.

Москва внесла предложение увязать такую встречу с полным исполнением решений парижского саммита от 9 декабря - "включая согласование Украиной и ОРДЛО всех правовых аспектов политического урегулирования конфликта". То есть закона об особом статусе, изменений в Конституцию и закона об амнистии.

Также РФ требует обязательного согласования итогового заявления еще до этой встречи.

Все это Киев, а также Берлин и Париж отвергли.

Украина же предложила проводить саммит в ближайшее время и согласовывать итоги встречи "если возможно". На это не пошла Москва.

Подобная судьба постигла и остальные пункты - пути реализации Минских соглашений, включение "Формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе, участки разведения, разминирование, обмен пленными и так далее.

Всего в документе было восемь позиций. Единственное, о чем удалось договориться - это допуск представителя "Красного креста" на заседание ТКГ в Минске и выслушивание его претензий к сторонам.

Это, повторимся, единственное согласованное решение встречи. Всего на ней обсуждалось восемь пунктов. По остальным к консенсусу не пришли.

Выводы

Судя по документу, все упирается в два момента.

Первый - постановление Рады, которое блокирует прогресс на таких направлениях, как обмен пленными и дальнейшее разведение войск. То есть достаточно прикладные вещи, которые важны для урегулирования, но не касаются политической части Минских соглашений.

Россия требует исправить постановление Рады, без чего не будет продвижения по указанным темам.

Второй - отказ Украины брать на себя обязательства по политической части Минска-2. Россия в ответ отказывается даже обсуждать новую встречу лидеров "нормандской четверки" - без согласования в рамках ТКГ всего пакета законопроектов, касающихся мирного урегулирования на Донбассе.

То есть меры по прекращению огня и снижению накала противостояния еще более-менее могут воплощаться (если Рада изменит постановление о выборах). Что же до урегулирования и реинтеграции Донбасса - здесь наблюдается глухой тупик. Политического пакета Украина реализовывать не хочет.

Все это коррелирует с прогнозами "Страны" о том, что Зе-команда планирует заморозить конфликт без реинтеграции Донбасса. Подробнее об этом - в материале Донбасс и НАТО. Зачем у Зе готовят опрос украинцев в день выборов и что именно хотят спросить.

Правда, в этом случае Зе не стоит рассчитывать на большие пиар-дивиденды накануне местных выборов. Прогресс дальше перемирия не пойдет, да и то пока под вопросом из-за неразрешенной ситуации в Шумах.