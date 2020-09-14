"Министр иностранных дел ДНР" и полномочный представитель "республики" в Трехсторонней контактной группе Наталья Никонорова заявила, что прогресс в переговорах по новому обмену пленными невозможен. Чтобы он был достигнут, Киев должен пересмотреть постановление об отмене местных выборов на Донбассе, принятое Верховной Радой 15 июля.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

"Киев по-прежнему не отменил постановление Верховной Рады о местных выборах, пункт четвертый которого идет вразрез с Минскими соглашениями. Хотя мы регулярно, буквально при каждом случае общения в рамках Контактной группы обозначаем представителям Украины нашу принципиальную позицию: без отмены или внесения поправок в данное постановление для устранения противоречия Минским договоренностям невозможен прогресс ни по одному направлению работы в соответствии с этими самыми Минскими договоренностями", – заявила Никонорова.

Она назвала высказывания представителей Украины о подготовке обмена пленными "бессмысленным сотрясением воздуха", поскольку непосредственно на Минской площадке такие заявления не звучат.

По ее словам, новый обмен пленными нецелесообразен еще и потому, что украинская сторона до сих пор, как утверждает Никонорова, не выполнила свои обязательства в предыдущих обменах: некоторые освобожденные так и не прошли процессуальную очистку, их продолжают преследовать на подконтрольной территории Украины.

Слова Никоноровой стали реакцией на заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что на следующем заседании ТКГ обсудит подготовку обмена удерживаемыми лицами. По его утверждению, на сегодняшний день обе стороны подготовили списки примерно по 100 человек каждая.

Как писала "Страна", Ермак также сообщил, что Рада в ближайшее время рассмотрит изменение постановления о выборах на Донбассе.