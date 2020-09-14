В столице злоумышленник, используя старый развод о якобы внезапно попавшем в беду родственнике, выманил у 82-летнего киевлянина огромные деньги. Мошенника уже задержали, досудебное расследование его дела завершено.

Об этом сообщает в Фейсбук полиция Киева.

В марте текущего года в полицию Киева обратился житель Голосеевского района с заявлением о том, что неизвестный мужчина воспользовался его доверием и обманом забрал сбережения. Домой к потерпевшему выехали оперативники и следователи территориального подразделения.

На месте полицейские детально изучили обстоятельства совершения преступления и выяснили, что аферист позвонил на домашний номер телефона пенсионера и сказал, что его сын стал виновником аварии, в которой пострадала женщина. Для избежания ответственности необходимо заплатить деньги. 82-летний киевлянин без колебаний и не проверив информацию договорился с мошенником о встрече и даже пригласил его в свою квартиру. Злоумышленник оценил свои услуги в 10 000 долларов, но у пострадавшего не было таких сбережений. Поэтому он отдал мошеннику последнее: тысячу евро и три тысячи долларов США.

Во время оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого, который впоследствии был задержан. Им оказался ранее судимый уроженец Симферополя 1992 года рождения.

Полиция собрала достаточно доказательств причастности злоумышленника к совершению преступления, предусмотренного частью второй статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и сообщила ему о подозрении.

Сейчас досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в Голосеевский районный суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит штраф от трех до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Как не раз писала "Страна", эта схема обмана известна многим, но до сих пор действует. Например, в мае у пожилой пары одесситов выманили 100 тысяч гривен на афере с "попавшим в ДТП сыном".

А зимой в Киеве телефонный мошенник выманил у женщины почти миллион гривен якобы на помощь для ее дочери.