В столичном конгрессно-выставочном центре "Парковый" 14 сентября проходит заседание фракции "Слуга народа". Во время перерыва в журналистам вышел народный депутат Александр Качура и заявил, что глава фракции Давид Арахамия на заседании сообщил о выходе Александра Юрченко из фракции.

Интервью Качуры опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

По словам Качуры, Арахамия сказал, что нардеп самостоятельно выйдет из фракции до завершения дела о взятке - на время расследования.

Качура также высказал свое отношение к происходящему - как политика и юриста. Как политик он считает, что Юрченко должен лично понести ответственность за произошедшее, если причастен к делу. А как правовед напомнил, что у нас в стране действует принцип презумпции невиновности, поэтому до вердикта суда нельзя говорить о виновности депутата. Он отметил, что в случае невиновности Юрченко фракция готова принять его назад.

Как писала "Страна", детективы НАБУ проводят досудебное следствие по факту возможного получения взятки Юрченко. Речь идет о взятках на сотни тысяч долларов за законодательную инициативу от депутата.

Мы также сообщали, что перед заседанием фракции еще один "слуга народа" назвал даты рассмотрения госбюджета-2021 в парламенте.