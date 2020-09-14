В Киеве еще две школы закрыли на карантин из-за заболеваний коронавирусом. По этой же причине на дистанционное обучение классов перевели еще 31 класс.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации, сообщают "Украинские новости".

Так, по состоянию на понедельник, 14 сентября, в столице четыре школы закрыты на карантин и 164 класса переведены на дистанционное обучение.

Как сообщала "Страна", столичные школы начали новый учебный год фактически в обычном режиме, но с карантинными ограничениями (маски, антисептики, отмена кабинетной системы, разное начало уроков для разных классов). При этом защитные меры не особо спасают, ведь отдельные классы и школы начали закрываться на карантин буквально с первого для учебы.

Ранее мы писали, что в Киевской области на карантин закрыли восемь школ и четыре детских сада частично и полностью после того, как обнаружили коронавирус у школьника или учителя.

Также мы сообщали, как будут работать киевские школы с понедельника. Они будут функционировать в прежнем режиме - так, как и на прошлой неделе, несмотря на то, что Киев оказался в оранжевой зоне во время нового деления страны на эпидемиологические зоны.